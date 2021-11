Roubaix Salle ENTREPONT Nord, Roubaix Du badminton pour le Téléthon Salle ENTREPONT Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Le Badminton Club Roubaix organise deux animations dont les bénéfices iront directement à l’ AFM (Téléthon) : * Une soirée composée de rencontres amicales par équipes de 4 joueurs (2 simples + 2 doubles), le vendredi 3 décembre 2021 de 19h à 23h (ouverture des portes à 18h00). Ouverte à tous, seul.e, en famille, parents, ami.e.s,…. / 5€ pour la soirée * Une matinée **Mini Olympiade**(ouvert aux enfants de – 9 ans), le samedi 4 décembre de 10h à 11h30, gratuit pour tous les enfants Pré-inscription pour savoir ou l’on va sur : [https://bad-asso.fr/public/form?form_id=221](https://bad-asso.fr/public/form?form_id=221) (en cas de surnombre, priorité aux pré-inscrits) Inscription en groupe possible (minimum 4 pers.)

