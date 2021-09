Nice Nice Alpes-Maritimes, Nice Drôle de conte Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Drôle de conte Nice, 20 octobre 2021, Nice. Drôle de conte 2021-10-20 – 2021-10-20 Théâtre de la Cité 3 rue Paganini

Nice Alpes-Maritimes Nice EUR 6 7 Dans le cadre de la Fête des Théâtres de la ville de Nice.

Écrit par Sylvia Scantamburlo. +33 4 93 16 82 69 dernière mise à jour : 2021-09-14 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Théâtre de la Cité 3 rue Paganini Ville Nice lieuville 43.70187#7.26387