Dremmwel, 35 ans de scène – Concert et Fest-Noz Locronan, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Locronan.

Dremmwel, 35 ans de scène – Concert et Fest-Noz 2021-07-30 16:30:00 – 2021-07-31 02:00:00

Locronan Finistère Locronan

Ti ar Vro Kemper vous invite à venir fêter les 35 ans de scène de Dremmwel aux Jardins de l’Évêché de Quimper ! Rendez-vous le Vendredi 30 Juillet 2021 à partir de 16h30, aux Jardins de l’Évêché de Quimper !

Un programme riche en animations et en émotions vous attend afin de célébrer l’anniversaire du groupe cornouaillais, toujours friand de rencontres et d’aventures, qui a contribué à faire connaître l’expression bretonne dans plusieurs pays en marquant son passage en d’innombrables lieux par sa musicalité, sa diversité et sa convivialité.

Une initiation aux danses bretonnes, une déambulation et des animations musicales précéderont un grand fest-noz anniversaire animé par des artistes talentueux!

Nous vous attendons nombreux pour cette soirée festive au motif du plaisir retrouvé de danser tous ensemble !

Au programme :

♦ De 16h30 à 18h30 : initiation aux danses bretonnes avec Raymond Le Lann aux Jardins de l’Evêché

♦ 18h30 : déambulation musicale avec le Bagad Ergué-Armel dans les rues du centre-ville de Quimper

♦ 19h : animation musicale avec le groupe Sérot/Janvier et la GrOove Cie dans les Jardins de l’Evêché

♦ 19h30 : Fest-noz anniversaire pour les 35 ans de scène de Dremmwel, dans les Jardins de l’Evêché, avec :

→ Dremmwel et Klervi Rivière

→ Le Bagad Ergué-Armel

→ Sylvie et Christian Rivoalen

→ Johann Pérennou et Bastien Guével

→ Sérot/Janvier et la GrOove Cie

Infos pratiques :

Date : Vendredi 30 Juillet 2021

Lieu : Jardins de l’Évêché à Quimper

Heure : A partir de 16h30

Tarifs : initiation aux danses bretonnes + fest-noz = 7€ ; Fest-noz seul = 5€ ; Gratuit pour les moins de 12 ans

Restauration sur place

Co-organisation : Ti ar Vro Kemper et Dremmwel

+33 2 98 90 70 43

dernière mise à jour : 2021-07-07 par OT QUIMPER / LOCRONAN