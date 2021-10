Bordeaux Théâtre du Pont Tournant Bordeaux, Gironde DRAG Théâtre du Pont Tournant Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

DRAG Théâtre du Pont Tournant, 20 octobre 2021, Bordeaux. DRAG

du mercredi 20 octobre au dimanche 24 octobre à Théâtre du Pont Tournant

Parce qu’il arrive un moment où ça suffit de vouloir toujours plaire à tout le monde, de faire de son mieux pour rentrer dans des cases, de trouver le compromis acceptable entre soi et les autres. Je me suis rappelé mes rêves de gosse : devenir une star mondiale, devenir Madonna. J’ai appelé une amie maquilleuse. Je lui ai demandé de me transformer. Elle a peint ma bouche. Je me suis senti libre. C’est exactement ce que ce spectacle est… un espace de liberté. C’est aussi beaucoup un mix de musique Pop, de folk, de paillettes et de l’impudeur. Mais il ne faut pas croire, c’est sincère des pieds jusqu’à la tête.

Tarifs: Normal: 20€ Préférentiel: 15€ Réduit: 12€

DRAG n’est pas une réflexion sur le genre. C’est un spectacle qui milite pour le droit à être soi-même ! Théâtre du Pont Tournant 13 rue Charlevoix de Villers Bordeaux Bacalan Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-20T20:30:00 2021-10-20T21:45:00;2021-10-21T20:30:00 2021-10-21T21:45:00;2021-10-22T20:30:00 2021-10-22T21:45:00;2021-10-23T20:30:00 2021-10-23T21:45:00;2021-10-24T16:00:00 2021-10-24T17:15:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Théâtre du Pont Tournant Adresse 13 rue Charlevoix de Villers Ville Bordeaux lieuville Théâtre du Pont Tournant Bordeaux