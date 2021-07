Downtown w/ APOLLONIA + Bassam + Rob Tomas BAOU, 5 août 2021-5 août 2021, Marseille.

9:00 – 02:00 Un verre acheté = Un verre offert jusqu’à 21H Billetterie : [https://urlz.fr/gb1G](https://urlz.fr/gb1G) ——————————————— LE BAOU ? 3000 m2 de club opein air Le ciel, la terre, la mer « Le Marché », 300m2 de chill & food 3 BARS, cocktails savoureux Une calanque, une crique, sur résa : 0635587488 ! Un parking gratuit et sécurisé Des navettes gratuites au départ du vieux port / Pharo / Joliette Espace COVID « tests-(très)rapides » ——————————————— LINE UP: **APOLLONIA** FB : [https://www.facebook.com/ApolloniaMusic](https://www.facebook.com/ApolloniaMusic) IG : [https://www.instagram.com/apolloniamusic/?hl=fr](https://www.instagram.com/apolloniamusic/?hl=fr) SP : [https://open.spotify.com/artist/1EH5e0qIfvYQMVmG76oW1K](https://open.spotify.com/artist/1EH5e0qIfvYQMVmG76oW1K) **Bassam** FB : [https://www.facebook.com/bassamdistriktparis](https://www.facebook.com/bassamdistriktparis) **Rob Tomas** ——————————————— ➤ INFORMATIONS Accès aux espaces « CALANQUE » et « CRIQUE » uniquement sur réservation au 0635587488 L’accès au BAOU se fera uniquement sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. Un espace « TEST rapide » sera également disponible à l’entrée du BAOU. ——————————————— ➤ ACCÈS Notre parking est gratuit et sécurisé. le Baou / Rond point Antoine Sartorio, puis prendre la montée du Grand Littoral. Le parking se situe sur la droite à 200m, 13016 Marseille Depuis Marseille Centre : Prendre A55, sortie 6 vers Saint-Antoine. Continuer tout droit sur Avenue de l’Argilité, et prendre au rond point la montée de Grand Littoral. Depuis Aix-en-Provence : prendre D9, utiliser la voie de droite pour prendre la bretelle en direction de Marseille/Les Pennes-Mirabeau. Prendre la bretelle sur A7 puis continuer sur A55, et prendre la sortie 6-L’Estaque vers L’Estaque/Saint-Henri/Saint-André. Prendre direction Grand Littoral.

A partir de 11€

BAOU 1 Avenue de l’Argilité, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



