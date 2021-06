Annœullin Salle de spectacle de la médiathèque François Mitterrand Annœullin, Nord Dormir, rêver peut-être ? Salle de spectacle de la médiathèque François Mitterrand Annœullin Catégories d’évènement: Annœullin

Salle de spectacle de la médiathèque François Mitterrand, le dimanche 21 novembre à 11:00

**Dormir, rêver peut-être ?** —————————– ### _La chorégraphie du sommeil, mais quelle idée !?_ Mais le mouvement du corps au repos, du corps détendu, l’importance de ce moment dans le développement le rend scénique, plastique et spectaculaire. Nathalie Cornille explore un univers où la place de l’imaginaire est infinie. Tant sur le plan chorégraphique que plastique, le lit, la chambre, les rêves, les odeurs, l’univers sonore, la solitude ou, au contraire, les grandes nuits collectives des vacances, des familles nombreuses et des copains de chahut. L’écriture est multiple : chorégraphique, sonore, visuelle, plastique ; elle invite le mariage de la danse et de la vidéo tout en essayant de rendre une intimité qu’est habituellement celle de la chambre en ouvrant le « quatrième mur » au spectateur afin qu’il s’immisce doucement dans la pièce. Une danseuse, dans un espace onirique et poétique, invite le public à partager ces moments intimes que sont, « l’heure du coucher », la nuit, le rêve, la profondeur d’un sommeil repoussé jusqu’au réveil. À voir en famille à partir de 2 ans

Tarif : Gratuit ; Réservations : 03 20 16 15 90

Le sommeil est indispensable au développement, mais quel enfant aime aller se coucher ? Salle de spectacle de la médiathèque François Mitterrand Boulevard Léon Blum, 59112 Annœullin Annœullin Nord

