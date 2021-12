Magny-les-Hameaux LE CINOCHE Magny-les-Hameaux, Yvelines DON’T BREATHE LE CINOCHE Magny-les-Hameaux Catégories d’évènement: Magny-les-Hameaux

**Synopsis :** Pour échapper à la violence de sa mère et sauver sa jeune soeur d’une existence sans avenir, Rocky est prête à tout. Avec ses amis Alex et Money, elle a déjà commis quelques cambriolages, mais rien qui ne rapporte assez pour enfin quitter Détroit. Lorsque le trio entend parler d’un aveugle qui vit en solitaire et garde chez lui une petite fortune, ils décident de préparer ce qu’ils pensent être leur ultime coup. Néanmoins, leur victime va se révéler plus dangereuse que prévu. **Durée :** 1h28 **Date de sortie :** 5 octobre 2016 **Réalisateur :** Fede Álvarez

4,50€ / 3,50€ / 2,50€

Dans le cadre de la soirée horreur, LE CINOCHE vous invite à (re)découvrir le film Don’t Breathe le vendredi 17 décembre à 21h10 à l’Estaminet. LE CINOCHE 23 Rue des Écoles Jean Baudin, 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux Cressely Yvelines

2021-12-17T21:00:00 2021-12-17T22:30:00

