Donnerie spéciale Noël Collemiers, 4 décembre 2021, Collemiers.

Bar'Ouf Café 8 Rue de la Vossière Collemiers

2021-12-04 – 2021-12-04 Bar’Ouf Café 8 Rue de la Vossière

Collemiers Yonne Collemiers

EUR Le Bar’Ouf Café, en partenariat avec le Syndicat des Déchets Centre Yonne SDCY, vous propose une donnerie de Noël ! Les objectifs : lutter contre le gaspillage en évitant d’acheter et de jeter inutilement. Venez déposer les jouets, décorations et objets de Noël en bon état dont vous ne vous servez plus et repartez, si vous le souhaitez, avec d’autres objets qui feront plaisir à vos enfants ou à vos proches. Tout est gratuit !

Le SDCY sera présent de 10h à 12h pour sensibiliser au réemploi des objets, par exemple à travers le don et éviter qu’ils ne finissent à la poubelle !

Merci de nous faire part de votre présence afin de nous aider dans l’organisation.

cafecollemiers@gmail.com

