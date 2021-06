Donké MC Lillebonne | Nancy, 19 juin 2021-19 juin 2021, Nancy.

Donké

MC Lillebonne | Nancy, le samedi 19 juin 2021 à 19:00

Conformément à la coutume bien ancrée depuis maintenant treize ans, se tiendra au cœur de la ville vieille de Nancy, à la MJC Lillebonne, **Donké**, un moment fort dédié à l’Afrique, porté par les associations Compagnie la Torpille, Diwan en Lorraine et la MJC Lillebonne. Cette 13e édition sera l’occasion renouvelée de suivre des stages de danses africaines, d’assister à des conférences et de découvrir différents artistes. D’autres manifestations viendront compléter celles présentées dans ce livret (pages 44 à 47), le tout fera l’objet d’une communication dédiée, disponible à partir du mois d’avril 2020. Conformément à notre tradition, nous terminerons cette semaine africaine le 20 juin 2020 par une note festive, où musique et danse réjouiront les Nancéiens qui viendront en famille ou entre amis, mêler leurs énergies à la nôtre et partager la bonne humeur du début de l’été. Entre rythmes et danses africaines, vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place : boissons, gâteaux et assiettes gourmandes aux couleurs de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique du Nord.

Gratuit

Fête de l’Afrique

MC Lillebonne | Nancy 14, rue du cheval Blanc, 54000 Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T19:00:00 2021-06-19T23:59:00