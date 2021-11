Don du sang : venez sauver des vies ! Louhans, 10 novembre 2021, Louhans.

Don du sang : venez sauver des vies !

2021-11-10 08:00:00 – 2021-11-10 12:30:00 Salle polyvalente de Châteaurenaud 10 Rue de la mairie

Louhans Saône-et-Loire Louhans

EUR 0 0 Pour compenser les poches non récoltées le 10 Novembre, on relève ses manches et on vient donner son sang à Louhans !

Parce que grâce à la générosité des donneurs, 1 million de malades sont soignés chaque année en France, nous comptons sur la mobilisation de tous.

Qui je sauve ? Un accidenté de la route, une femme qui perd beaucoup de sang lors de son accouchement, une personne atteinte de cancer et que la chimiothérapie affaiblit, une personne atteinte de maladies du sang…

Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50kg. Ne pas venir à jeûn et penser à se munir d’une pièce d’identité.

Le pass sanitaire n’est pas nécessaire. Le don de sang est également possible avant et après l’injection de vaccin contre la Covid-19 sans délai d’ajournement.

Tous les gestes et mesures barrières sont respectés. Masque et gel hydro-alcoolique fournis sur place.

Les donneurs ayant pris RDV sur mon-rdv-dondesang seront prioritaires, les donneurs sans RDV seront accueillis dans la mesure du possible selon l’affluence.

dondusang.louhans@gmail.com

