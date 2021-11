Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Gironde, Sainte-Foy-la-Grande Don du sang Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Gironde

Sainte-Foy-la-Grande

Don du sang Sainte-Foy-la-Grande, 8 décembre 2021, Sainte-Foy-la-Grande. Don du sang Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande

2021-12-08 15:00:00 – 2021-12-08 18:30:00 Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean Louis Faure

Sainte-Foy-la-Grande Gironde Sainte-Foy-la-Grande Don du sang à la salle Clarisse Brian-Reclus

Venez bien hydraté, ne pas être à jeun, être âgé de 18 ans, se munir d’une pièce d’identité. Pour la sécurité de tous le port du masque est obligatoire.

Pour participer à cette collecte penser à prendre rendez-vous avec le lien ci-joint https://efs.link/bDpxS

Le pass sanitaire n’est pas obligatoire pour donner son sang. Avant et après vaccin, il n’y a pas de délai pour le don du sang. Don du sang à la salle Clarisse Brian-Reclus

Venez bien hydraté, ne pas être à jeun, être âgé de 18 ans, se munir d’une pièce d’identité. Pour la sécurité de tous le port du masque est obligatoire.

Pour participer à cette collecte penser à prendre rendez-vous avec le lien ci-joint https://efs.link/bDpxS

Le pass sanitaire n’est pas obligatoire pour donner son sang. Avant et après vaccin, il n’y a pas de délai pour le don du sang. Don du sang à la salle Clarisse Brian-Reclus

Venez bien hydraté, ne pas être à jeun, être âgé de 18 ans, se munir d’une pièce d’identité. Pour la sécurité de tous le port du masque est obligatoire.

Pour participer à cette collecte penser à prendre rendez-vous avec le lien ci-joint https://efs.link/bDpxS

Le pass sanitaire n’est pas obligatoire pour donner son sang. Avant et après vaccin, il n’y a pas de délai pour le don du sang. EFS

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande

dernière mise à jour : 2021-11-26 par OT du Pays Foyen

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Sainte-Foy-la-Grande Autres Lieu Sainte-Foy-la-Grande Adresse Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean Louis Faure Ville Sainte-Foy-la-Grande lieuville Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande