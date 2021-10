Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Manche, Saint-Vaast-la-Hougue Don du sang Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Catégories d’évènement: Manche

Don du sang Saint-Vaast-la-Hougue, 13 octobre 2021, Saint-Vaast-la-Hougue. Don du sang 2021-10-13 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-13 19:00:00 19:00:00 rue de Choisy Salle des fêtes

Saint-Vaast-la-Hougue Manche Saint-Vaast-la-Hougue Les besoins en transfusion sont quotidiens et restent importants. Sur rendez-vous . Les besoins en transfusion sont quotidiens et restent importants. Sur rendez-vous . +33 2 33 06 33 00 https://efs.link/gWfNQ Les besoins en transfusion sont quotidiens et restent importants. Sur rendez-vous . dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Vaast-la-Hougue Autres Lieu Saint-Vaast-la-Hougue Adresse rue de Choisy Salle des fêtes Ville Saint-Vaast-la-Hougue lieuville 49.59686#-1.27906