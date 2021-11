L'Herbergement Salle Aquarelle L'Herbergement, Vendée Don du Sang – L’Herbergement – 6 décembre 2021 Salle Aquarelle L'Herbergement Catégories d’évènement: L'Herbergement

### Donner son sang, c’est sauver des vies ! **L’Etablissement Français du Sang organise une collecte lundi 6 décembre 2021, de 15h30 à 19h30, Salle Aquarelle à L’Herbergement.** ATTENTION, inscription obligatoire sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Rendez-vous le lundi 6 décembre 2021, Salle Aquarelle à L’Herbergement, de 15h30 à 19h30 pour donner votre sang. Salle Aquarelle 69 rue Georges Clemenceau, 85260 L’Herbergement L’Herbergement Vendée

