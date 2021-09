Joinville-le-Pont Hôtel de Ville Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Don du sang Hôtel de Ville Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Et si vous preniez quelques minutes pour sauver des vies ? En 1h, vous pouvez sauver 3 vies ! Le vendredi 1er octobre, venez donner votre sang à L’Hôtel de Ville. Pensez à prendre rendez-vous en ligne : [https://bit.ly/3zyJFIj](https://bit.ly/3zyJFIj) Il est pos­sible de don­ner son sang après une in­jec­tion de vac­cin contre le Co­vid-19, sans aucun délai d’ajour­ne­ment à res­pec­ter. Et le pass sanitaire n’est pas nécessaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T14:30:00 2021-10-01T19:30:00

