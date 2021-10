Saint-Jean Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Don du sang Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Don du sang Espace Séniors (Les Granges), 3 décembre 2021, Saint-Jean. Don du sang

Espace Séniors (Les Granges), le vendredi 3 décembre à 14:00

Sur inscription : [mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr](https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr) Saint-Jean Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Saint-Jean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Jean Autres Lieu Espace Séniors (Les Granges) Adresse Saint-Jean Ville Saint-Jean lieuville Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean