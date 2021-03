Don du sang Espace Séniors (Les Granges), 22 mai 2021-22 mai 2021, Saint-Jean.

Don du sang

Espace Séniors (Les Granges), le samedi 22 mai à 09:00

Conditions générales:

– Être âgé entre 18 et 70 ans révolus,

Venir avec masque, stylo et papiers d’identité,

Venir seul ou accompagne d’un autre donneur potentiel, Ne surtout pas venir à jeun,

Respecter les gestes « barrière » et la distanciation, Respecter un délai de 8 semaines entre deux dons.

Le don se déroule de la manière suivante

– Accueil par un bénévole,

– Remplir un questionnaire,

– Se faire enregistre au secrétariat,

– Entretient médical avec un médecin qui est le seul habilite a répondre aux questions que vous pouvez vous poser sur votre état de sante,

– Prélèvement d’une poche de sang par une infirmière diplômée,

– Collation servie par un bénévole.

Le don dure en moyenne moins d’une heure entre votre arrivée et votre départ. Les femmes peuvent faire 4 dons de sang total par an.

Les hommes peuvent faire 6 dons de sang total par an.

Votre don permet à l’EFS de gérer durablement ses stocks et d’approvisionner les établissements (Hôpitaux et cliniques) de sante en produits sanguins.

Venez nombreux aux différentes collectes organisées par l’EFS sur l’ensemble de la Haute-Garonne en particulier et sur l’ensemble du territoire en général, tout au long de l’année.

