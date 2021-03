Talence mairie de bordeaux Talence Don du sang 1er et 2 avril mairie de bordeaux Talence Catégorie d’évènement: Talence

Don du sang 1er et 2 avril mairie de bordeaux, 1 avril 2021-1 avril 2021, Talence. Don du sang 1er et 2 avril

du jeudi 1 avril au vendredi 2 avril à mairie de bordeaux

L’EFS (Établissement français du sang) organise une collecte les 1 et 2 avril à Bordeaux. Toutes les informations

[EFS](https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste?q=1&date=01/04/2021®ion=10&lieu=BORDEAUX) L’EFS (Établissement français du sang) organise une collecte les 1 et 2 avril à Bordeaux. mairie de bordeaux Marie de Bordeaux Talence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-01T10:00:00 2021-04-01T18:00:00;2021-04-02T10:00:00 2021-04-02T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Talence Autres Lieu mairie de bordeaux Adresse Marie de Bordeaux Ville Talence