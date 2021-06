Albi Place du Vigan Albi, Tarn Don de moelle osseuse Place du Vigan Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Don de moelle osseuse Place du Vigan, 30 juin 2021-30 juin 2021, Albi. Don de moelle osseuse

Place du Vigan, le mercredi 30 juin à 14:00

[http://www.dondemoelleosseuse.fr](http://www.dondemoelleosseuse.fr)t 81 sera présente place du Vigan de 14 h à 19h. Sous leur barnum les bénévoles informeront le public sur le don de moelle osseuse. Ce jour-là, une collecte de sang aura lieu aux mêmes heures au grand théâtre d’Albi. L’idée est de lier les deux actions comme des manifestations communes. AVIS DE RECHERCHE : Jeunes de 18 à 35 ans révolus ! Pour avoir une chance de sauver une vie en donnant sa moelle osseuse, procédez à votre inscription : – www.dondemoelleosseuse.fr – Répondez au questionnaire médical – Faites le test salivaire La compatibilité entre donneur et receveur est 1 chance sur 1 million. Alors soyez cette chance ! 95% des greffes de moelle osseuse sont un succès. Organisé par France Adot 81 Place du Vigan Place du Vigan, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T14:00:00 2021-06-30T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Place du Vigan Adresse Place du Vigan, 81000 Albi Ville Albi lieuville Place du Vigan Albi