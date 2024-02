DOM JUAN Rue du 11 Novembre 1918 Cornebarrieu, vendredi 29 mars 2024.

L’impro, le rap et l’énergie d’une jeunesse française, qui trouve son identité dans des codes urbains, sont au cœur de la mise en scène. Dom Juan est introuvable. Accusé de fuite et de trahison par la famille de sa promise Dona Elvire, une chasse à l’homme s’engage.

A partir de 10 ans.

La musique, la danse, les expressions et les styles vestimentaires de notre époque deviennent l’écrin qui sublime le texte. 1010 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29 22:00:00

Rue du 11 Novembre 1918 L’ARIA

Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie

