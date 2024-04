Les parcours du coeur Coulée verte de l’éco-quartier Monges-Croix du Sud Cornebarrieu, dimanche 28 avril 2024.

En partenariat avec la Fédération Française de Cardiologie, la commune se mobilise pour la santé cardiovasculaire et organise une matinée de course à pieds sur les parcours du cœur. Dimanche 28 avril, entre 9h à 12h, sur la coulée verte des Monges, retrouvons-nous pour marcher ou courir en famille, entre amis ou seul(e) sur les 3 parcours qui vous seront proposés de 2.2km, 2.5km et 900m. Des professionnels de santé animeront des stands d’activité physique et de prévention santé (gestes qui sauvent, dépistage, tests tabacologiques etc..). Cet évènement est sans inscription et gratuit. Chaque participant aura la possibilité, s’il le souhaite, de faire un don à la FFC. Rdv donc le 28 avril pour bouger tous ensemble en prenant soin de notre coeur!

Coulée verte de l’éco-quartier Monges-Croix du Sud Avenue Jean Mermoz, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie

