Voir la ville autrement avec le Vélotour Toulouse Centre Toulouse, dimanche 28 avril 2024.

Voir la ville autrement avec le Vélotour Le Vélotour fait son retour à Toulouse pour une 5e édition. Ce rendez-vous convivial et familial est une joyeuse balade à vélo au cœur de la ville et de ses lieux les plus insolites. Dimanche 28 avril, 08h30 Toulouse Centre Inscription obligatoire

Un rendez-vous cyclo-ludique

Créé il y a 18 ans à Dijon, le Vélotour se présente comme l’événement cyclo-ludique numéro 1 en France.

En 2024, après Toulouse, des éditions sont déjà programmées à Orléans, Saint-Quentin-En-Yvelines, Reims, Dijon, Valenciennes, Bordeaux, Grenoble, Tours et Saint-Émilion.

Cette année, 5 000 participants sont attendus à Toulouse pour une nouvelle joyeuse déambulation cycliste. Pour ajouter à la convivialité, n’hésitez pas à venir déguisés !

Accessible à tous

Le Vélotour est un événement convivial et familial.

Les parcours proposés, de 15 à 25 km, sont accessibles à tous que ce soit à vélo vintage, tandem, VTT, vélo de ville, avec petites roues, siège enfant ou remorque.

Vous vous arrêtez quand vous voulez, notamment pour la collation à mi-parcours.

Pour visiter la ville autrement

Le principe de la balade est de traverser des lieux insolites, habituellement interdits aux vélos : monuments historiques, enceintes sportives, bâtiments administratifs, usines…

En 2023, le parcours vous avait ainsi fait rouler dans une caserne de pompiers, un complexe de pelote basque, sur l’aérodrome de Toulouse-Lasbordes…

Inscriptions

Début des inscriptions le 18 janvier 2024.

La réservation est obligatoire chaque participant doit avoir un billet (le billet comprend éventuellement un enfant en siège derrière vous ou en charrette).

Toulouse Centre place du Capitole Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Vélotour Maxime Lullo