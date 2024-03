Un dimanche pour la Famille Studio Pulsation Castanet-Tolosan, dimanche 28 avril 2024.

Un dimanche pour la Famille Ateliers de danse portage , prénatale et danse parents enfants Dimanche 28 avril, 10h00 Studio Pulsation 25 euros la séance pour 2 ou 3 membres d’une même famille

L’association Pulsation et Street Danza organise des Ateliers pour la famille le 28 avril 2024 à Castanet-tolosan

Au programme : 10h-11h : Danse parents enfants (parents et enfants de 2 jusqu’au 6 ans), 11h-12h : Danse portage (parents et bébés à partir de 3 mois jusqu’au 2 ans) et danse prénatale (femmes enceintes)

Tarifs : Une séance : 25 euros

Carte cinq séances : 75 euros/famille (valable pour 2 à 3 membres de la même famille)

Carte 10 séances : 100 euros/famille (valable pour 2 à 3 membres de la même famille)

Pour vous inscrire ou pour plus d’infos vous pouvez nous contacter au 05 40 25 27 89 ou nous écrire par mail à contact@assopulsation.fr

Pour plus de détails sur nos activités vous pouvez cliquer sur les lien suivants :

Danse portage : https://www.assopulsation.fr/details-comment+se+deroule+un+cours+de+danse+portage+dans+votre+association+pulsation+proche+de+toulouse-37.html

Danse parents enfants : https://www.assopulsation.fr/details-decouvrez+un+cours+pour+danser+en+famille+a+castanet+tolosan+danse+parents+enfants-38.html

Danse prénatale :https://www.assopulsation.fr/details-et+si+on+decouvrait+ensemble+la+danse+prenatale+a+castanet+aux+portes+de+toulouse-35.html

Conditions particulières

– Les cartes 5 ou 10 séances sont valable 1 an.

Danse famille