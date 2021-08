Villeneuve-d'Ascq Ferme d'en Haut Nord, Villeneuve-d'Ascq Documentaire « La Route 66 – La piste du rêve américain » Ferme d’en Haut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Documentaire « La Route 66 – La piste du rêve américain » Ferme d’en Haut, 30 novembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Documentaire « La Route 66 – La piste du rêve américain »

Ferme d’en Haut, le mardi 30 novembre à 20:00

**Documentaire « La Route 66-La piste du rêve américain »** **Suivi d’une discussion avec le réalisateur Christian Verot dans le cadre du cycle Découvertes.** Sur les sentiers parcourus par les Indiens s’étaient greffées les pistes qui permirent la première conquête de l’Ouest. Sur ces pistes tracées par trappeurs et pionniers se construisit la Route 66 qui rendit possible l’expansion vers l’Ouest. Réservations au 03 20 61 01 46

Tarifs : 8 et 5 €, sur présentation du pass sanitaire

Documentaire sur la Route 66 à la Ferme d’en Haut le mardi 30 novembre 2021 à 20h Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-30T20:00:00 2021-11-30T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Ferme d'en Haut Adresse 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Ferme d'en Haut Villeneuve-d'Ascq