Document unique : Mettez à jour votre DU grâce à l’outil OIRA Hôtel Café Restaurant CCI Occitanie, 12 avril 2021-12 avril 2021, Blagnac.

Document unique : Mettez à jour votre DU grâce à l’outil OIRA Hôtel Café Restaurant

CCI Occitanie, le lundi 12 avril à 14:00

En tant qu’employeur et d’autant plus dans le contexte actuel, vous avez l’obligation de tenir et mettre à jour régulièrement votre Document Unique d’évaluation des risques qui recense l’ensemble des risques pour la santé et la sécurité du personnel de votre entreprise. Or, vous ne savez peut-être pas comment vous y prendre ! C’est pourquoi, la CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées propose de vous accompagner dans cette démarche à l’aide d’un outil gratuit, performant, adapté à votre secteur d’activité et surtout simple d’utilisation : OIRA Hôtel Café Restaurant.

ATELIER GRATUIT (pris en charge dans le cadre d’un partenariat avec la CARSAT Midi-Pyrénées) INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Evaluation des risques professionnels : Mise à jour du document unique : L’outil OIRA Hôtel Café Restaurant

CCI Occitanie 5 rue Dieudonné Costes, 31701 Blagnac cedex Blagnac



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-12T14:00:00 2021-04-12T15:00:00