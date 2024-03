Dmitry Baevski Quartet Festival Jazz in mars Bois-Guillaume, samedi 23 mars 2024.

Dmitry Baevski Quartet Festival Jazz in mars Bois-Guillaume Seine-Maritime

Le festival Jazz in mars est de retour à Bois-Guillaume du 17 au 24 mars 2024.

Dmitry est né à Saint-Pétersbourg, en Russie. Il a commencé les cours de piano à l’âge de six ans et a découvert sa passion pour la musique à l’adolescence lorsqu’il a pris un saxophone alto. Il a rejoint rapidement New-York.

Inspiration sans fin, technique redoutable, sonorité chaleureuse et ronde, grand sens de la mélodie et du risque, le saxophoniste alto Dmitry Baevsky est un des principaux représentants de la scène newyorkaise actuelle. A bord de son quartet, Dmitri Baevsky saura assurément nous plonger dans l’atmosphère des clubs de la Big Apple.

Dmitry Baevsky saxophone alto

André Weiss piano

Clovis Nicolas contrebasse

Leon Parker batterie

Le festival Jazz in mars est de retour à Bois-Guillaume du 17 au 24 mars 2024.

Dmitry est né à Saint-Pétersbourg, en Russie. Il a commencé les cours de piano à l’âge de six ans et a découvert sa passion pour la musique à l’adolescence lorsqu’il a pris un saxophone alto. Il a rejoint rapidement New-York.

Inspiration sans fin, technique redoutable, sonorité chaleureuse et ronde, grand sens de la mélodie et du risque, le saxophoniste alto Dmitry Baevsky est un des principaux représentants de la scène newyorkaise actuelle. A bord de son quartet, Dmitri Baevsky saura assurément nous plonger dans l’atmosphère des clubs de la Big Apple.

Dmitry Baevsky saxophone alto

André Weiss piano

Clovis Nicolas contrebasse

Leon Parker batterie .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:00:00

fin : 2024-03-23

1530 Rue de la Haie

Bois-Guillaume 76230 Seine-Maritime Normandie

L’événement Dmitry Baevski Quartet Festival Jazz in mars Bois-Guillaume a été mis à jour le 2024-02-23 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES