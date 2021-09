Aix-en-Provence Le Modjo Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Djikö Le Modjo Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Djikö

Le Modjo, le vendredi 5 novembre à 19:30

Le Modjo, le vendredi 5 novembre à 19:30

DJIKÖ est un guitariste-chanteur-harmoniciste de talent qui balade sa musique depuis plus de vingt ans aux quatre coins du monde . De clubs en festivals et de radios en plateaux télé, sa vie nomade artistique lui a imprégné un éclectisme musical qui se ressent dans chacune des notes qu’il joue ! Accompagné de son acolyte YANN KAMOUN à la contrebasse, l’équipe du MODJO lui ouvre ses portes autour de soirées « Carte Blanche » au cours desquelles les musiciens inviteront le temps d’un concert un ou une artiste d’exception pour s’amuser à improviser autour de reprises de Jazz , Soul & Pop . A ne pas manquer , surprise et découverte au RDV ! Le Modjo, c’est apéro-concert: planches & dîner bien au chaud autour d’une petite carte fraîche et succulente concoctée par ANTO, notre super chef! Participation à la musique: 3€. Renseignements & réservations: 04.42.60.00.60 ♫♫♫ Le Modjo 33 rue des infirmeries 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2021-11-05T19:30:00 2021-11-05T23:59:00

