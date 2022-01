D’JAZZ Nevers : concert à Guérigny Guérigny, 18 mars 2022, Guérigny.

D’JAZZ Nevers : concert à Guérigny Guérigny

2022-03-18 20:30:00 – 2022-03-18 23:30:00

Guérigny Nièvre Guérigny

EUR 6 10 Quiet Men

Du jazz, sans doute… Mais pas tout à fait comme d’habitude.

Il y a au commencement une intuition, le sentiment que cela peut fonctionner. Amitiés d’évidence, souvenirs de collaborations exemplaires, partage entre générations rare, curiosité gourmande, optimismes indécrottables… À peine quelques notes, idées ou visions triturées sur l’établi de la répétition que déjà le miracle s’annonce. Et puis il y a l’orchestration particulière. Si la plupart d’entre vous connaitront la clarinette basse et la guitare, c’est moins évident pour le zarb, petit tambour d’origine perse, et l’arpeggione, mi-violoncelle, mi-guitare qui permet des arpèges et des jeux de résonances inhabituels et subtils. Un univers à découvrir.

https://djazznevers.com/saison/saison-djazz-nevers-nievre-27/quiet-men

Quiet Men

Du jazz, sans doute… Mais pas tout à fait comme d’habitude.

Il y a au commencement une intuition, le sentiment que cela peut fonctionner. Amitiés d’évidence, souvenirs de collaborations exemplaires, partage entre générations rare, curiosité gourmande, optimismes indécrottables… À peine quelques notes, idées ou visions triturées sur l’établi de la répétition que déjà le miracle s’annonce. Et puis il y a l’orchestration particulière. Si la plupart d’entre vous connaitront la clarinette basse et la guitare, c’est moins évident pour le zarb, petit tambour d’origine perse, et l’arpeggione, mi-violoncelle, mi-guitare qui permet des arpèges et des jeux de résonances inhabituels et subtils. Un univers à découvrir.

Guérigny

dernière mise à jour : 2022-01-21 par