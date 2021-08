D’Jazz dans la ville Dijon, 10 septembre 2021, Dijon.

D’Jazz dans la ville 2021-09-10 – 2021-09-10

Dijon Côte-d’Or

EUR Après une édition 2020 quelque peu malmenée et réalisée en mode dégradé sous la pression de la terrible pandémie, cette nouvelle proposition D’Jazz dans la Ville va tenter de vous faire oublier le passé. Présentée sur quatre sites emblématiques de la métropole régionale, la programmation vous propose un coup de projecteur sur des formations en vue de la scène nationale et internationale. Les musiciens régionaux ne sont pas oubliés pour autant. Embrassant une histoire stylistique riche, la manifestation est l’occasion d’écouter et d’apprécier pendant une soirée le jazz dans une large diversité.

Le programme que vous avez entre les mains devrait satisfaire encore une fois tous les publics, petits et grands, ainsi qu’une multitude de goûts esthétiques.

Une bien belle nuit de jazz… dans la ville !

Cour de Flore / Palais des Ducs de Bourgogne

21h > Jan Felix May quintet

22h30>Tele-Port

Cour de bar / Palais des Ducs de Bourgogne

21h > Vladimir Torres trio

22h30 > Sylvain Beuf « Time Feel » Quartet

Jardin Darcy

21h > Fanny Williams Blues Band

22h30 > Buzztown

Square des Bénédictins

21h > Kat’Dixies

22h30 > Swing Brothers

