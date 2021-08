Marseille L'intermediaire Bouches-du-Rhône, Marseille DJ Set Cooki La Journey L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

L’intermediaire, le vendredi 6 août à 19:00

Digne héritier des dj au maillot à poids tel que dj balpores et dj sagara, Cooki la Journey vous propose un dj ambiançant allant des meilleurs morceaux des années 80 à la jpop par un petit détour par le punk rock et le ska. Un dj set fruité et dansant afin de tout donner pour le show !!!

Entrée libre

♫DJ SET♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-06T19:00:00 2021-08-06T00:30:00

