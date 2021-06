Besançon Besançon Besançon, Doubs Divines demeures Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Besançon Doubs EUR 5 Atelier de pratique Jeune public avec Claudine Bossu, architecte, et Florence Lagadec, guide, sculptrice et trophéziste. Déesses et dieux habitent toujours à Besançon ! Nous les chercherons à travers la ville puis nous imaginerons et construirons des maisons-appartements-divinités à partir de gravures des divinités vues dans la ville, de dessins, en papier, en carton…, des abris qui pourront avoir les qualités ou les défauts de ces divinités, inspirés de leurs histoires.

Sur réservation contact@maisondelarchi-fc.fr +33 3 81 83 40 60 https://maisondelarchi-fc.fr/activites/divines-demeures/

