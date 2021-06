Carnoux-en-Provence L'Artea Bouches-du-Rhône, Carnoux-en-Provence DIVERTIMENTO « Choeurs et solos d’opéras » L’Artea Carnoux-en-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

L’ensemble vocal DIVERTIMENTO fort de 50 choristes vous présente belle soirée lyrique. Un répertoire grand public avec des œuvres de Verdi, Puccini, Bizet et Mascagni : Carmen, Traviata, Trouvere, Aïda, la Bohème……………….. Sous la direction du chef de choeurs Carlos Gomez-Orellna et la participation des solistes Wooyeon Lee, soprano et Marie Pons mezzo et l’accompagnement au piano d’Anica Skrynane. Concert gratuit en extérieur. Théâtre de verdure de l’Artéa.

L'Artea Rue du Cardinal Lavigerie, 13470 Carnoux-en-Provence

2021-07-15T20:30:00 2021-07-15T23:00:00

