DIVAS FOREVER, LA VOIX DES DIVAS – CONCERT Pézenas, 5 août 2021-5 août 2021, Pézenas.

DIVAS FOREVER, LA VOIX DES DIVAS – CONCERT 2021-08-05 21:30:00 – 2021-08-05

Pézenas Hérault

DIVAS FOREVER, la voix des divas – est un hommage aux grandes chanteuses de ces dernières décennies.

Vous y retrouverez les grands succès de Céline Dion, Tina Arena, Lara Fabian, Whitney Houston, Maria Carey, Adèle, Tina Turner ;

Un show de 90 mn où Nina, avec sa voix à couper le souffle, accompagnée de ses choristes et musiciens, vous fera voyager à travers ces tubes intemporels qui ont marqué nos esprits.

Son interprétation, ajoute une dimension personnalisée et raffinée au spectacle. Un concert unique et époustouflant, un live exceptionnel à ne pas manquer.

Tarifs : 15€ (tarif plein) 10€ (tarif réduit)

Durée : 1h45

Infos et réservations :

06 49 19 13 19

contactdivasforever@gmail.com

Billetterie également disponible à la boutique Le Poquelin, 21, rue des chevaliers Saint Jean à Pézenas

et billetterie sur place une heure avant le soir du spectacle.

DIVAS FOREVER, la voix des divas – est un hommage aux grandes chanteuses de ces dernières décennies.

Vous y retrouverez les grands succès de Céline Dion, Tina Arena, Lara Fabian, Whitney Houston, Maria Carey, Adèle, Tina Turner…

+33 6 49 19 13 13

DIVAS FOREVER, la voix des divas – est un hommage aux grandes chanteuses de ces dernières décennies.

Vous y retrouverez les grands succès de Céline Dion, Tina Arena, Lara Fabian, Whitney Houston, Maria Carey, Adèle, Tina Turner ;

Un show de 90 mn où Nina, avec sa voix à couper le souffle, accompagnée de ses choristes et musiciens, vous fera voyager à travers ces tubes intemporels qui ont marqué nos esprits.

Son interprétation, ajoute une dimension personnalisée et raffinée au spectacle. Un concert unique et époustouflant, un live exceptionnel à ne pas manquer.

Tarifs : 15€ (tarif plein) 10€ (tarif réduit)

Durée : 1h45

Infos et réservations :

06 49 19 13 19

contactdivasforever@gmail.com

Billetterie également disponible à la boutique Le Poquelin, 21, rue des chevaliers Saint Jean à Pézenas

et billetterie sur place une heure avant le soir du spectacle.

dernière mise à jour : 2021-06-18 par