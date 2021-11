Eysines Grande place du Bourg Eysines, Gironde Distribution de plants d’arbres à Eysines Grande place du Bourg Eysines Catégories d’évènement: Eysines

Distribution de plants d'arbres à Eysines

du vendredi 3 décembre au samedi 4 décembre

du vendredi 3 décembre au samedi 4 décembre à Grande place du Bourg

Rendez-vous **vendredi 3 et samedi 4 décembre** 2021 au Marché de Noël d’Eysines place du bourg, pour une **distribution gratuite de jeunes arbres** organisée dans le cadre de “[L’arbre en fête](https://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/L-arbre-en-fete-29-novembre-5-decembre)”, semaine de promotion de l’arbre pilotée par Bordeaux Métropole. Seule condition pour bénéficier d’un plant d’arbre gratuit : **posséder un jardin**, les essences distribuées étant destinées à être plantées en pleine terre et non en pots. Vous contribuez ainsi à **lutter contre le réchauffement climatique**, en participant activement au vaste programme de végétalisation de la métropole “[Plantons 1 million d’arbres](https://www.bordeaux-metropole.fr/Grands-projets/Plantons-1-million-d-arbres)”. ### Végétaliser pour améliorer la qualité de vie Cette distribution pilotée par Bordeaux Métropole a pour objectif de planter 1 million d’arbres sur son territoire au cours de la décennie à venir. Cette végétalisation de grande envergure poursuit plusieurs objectifs : * produire de l’oxygène et piéger des polluants atmosphériques (ozone, particules, oxydes d’azote, souffre, monoxyde de carbone…) * faire baisser la température en ville en créant des îlots de fraîcheur * améliorer la santé des habitants, tant sur l’aspect physique, que psychologique * favoriser la biodiversité en abritant de nombreuses espèces animales et végétales

Grande place du Bourg, Eysines

2021-12-03T16:30:00 2021-12-03T22:30:00;2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T19:00:00

