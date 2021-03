Bègles Dépot Bordeaux Métropole de Bègles Bègles, Gironde DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS – DÉPÔT DE BÈGLES Dépot Bordeaux Métropole de Bègles Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Réduire ses déchets

——————- Le compostage est une des solutions pour traiter les déchets organiques et diminuer la quantité de déchet produit. L’une des actions phare du programme « territoire zéro déchet zéro gaspillage », le compostage à domicile, permet de **valoriser près de 30 % du poids de nos poubelles**. Venez vous aussi participer à la réduction des déchets en récupérant votre composteur. Choisissez l’horaire qui vous convient pour retirer votre composteur et complétez le formulaire en ligne pour le réserver en suivant le lien d’inscription ! Déroulement de la distribution

—————————— Plusieurs composteurs sont proposés : en **bois** ou en **plastique**. **La distribution s’effectuera sous forme de « drive »** : vous n’aurez pas à sortir de votre véhicule. Les personnes souhaitant chercher leur composteur à pied ou à vélo sont également les bienvenues !

Sur inscription

3 ans pour réduire nos déchets de 15 kg par an et par habitant, tel est l’objectif fixé par le plan « territoire zéro déchet zéro gaspillage » lancé par Bordeaux Métropole et l’Ademe. Dépot Bordeaux Métropole de Bègles Rue Gustave Eiffel, 33130 Bègles Bègles Hourcade Gironde

