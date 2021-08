Albi Place du Vigan Albi, Tarn DISCOVERY MUSIC TOUR Place du Vigan Albi Catégories d’évènement: Albi

Place du Vigan, le jeudi 30 septembre à 18:00

Découvrez la cité épiscopale d’Albi de manière intimiste et originale avec le Discovery Music Tour ! Cette visite guidée, ponctuée de concerts surprises dans des lieux insolites, est organisée jeudi 30 septembre 2021. Le départ sera donné à 18h00 sur la place du Vigan avec une première animation musicale. Suivez ensuite une guide de l’Office de Tourisme, le temps d’une ballade conviviale et musicale de deux heures. Des groupes surprises se produiront dans des lieux tenus secrets, que vous découvrirez tout au long de la visite. Cette visite se terminera par une animation musicale, dans un lieu permettant de se restaurer et de boire un verre. Cette visite est organisée par Pollux Asso dans le cadre de la semaine de l’étudiant, en partenariat avec l’Office de Tourisme d’Albi, la ville d’Albi, l’université fédérale de Toulouse, l’ADDA du Tarn et la fédération Octopus. Visite guidée et concerts surprises dans la ville d’Albi Place du Vigan Place du Vigan, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

2021-09-30T18:00:00 2021-09-30T23:59:00

