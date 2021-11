Lussac-les-Châteaux Restaurant le Relais Lussac-les-Châteaux, Vienne Dinez-Quizz – Le numérique dans tous ses états Restaurant le Relais Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Restaurant le Relais, le vendredi 3 décembre à 19:00

Une soirée placée sous le signe de la convivialité. Venez tester vos connaissances autour de diverses questions et thématiques. Renseignements et inscription : MJC 21 : Camille ARCHAMBAULT au 05 49 48 42 65 ADECL : Rachel BURGAUD au 05 49 84 18 84 Mission Locale : Nadège DROUILLET au 06 87 50 32 60.

Tarif : 5 € par personne

Restaurant le Relais 30 avenue du Recteur pineau 86320 Lussac-les-Châteaux

2021-12-03T19:00:00 2021-12-03T23:30:00

