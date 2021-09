Ollioules Ollioules Ollioules, Var Dîner spectacle : danse contemporaine “Dé-corps-se-tait” Ollioules Ollioules Catégories d’évènement: Ollioules

Dîner spectacle : danse contemporaine “Dé-corps-se-tait” Ollioules, 1 octobre 2021, Ollioules. Dîner spectacle : danse contemporaine “Dé-corps-se-tait” 2021-10-01 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-02 La Villa Brignac 1363 av. Jean Monnet

Ollioules Var Dîner spectacle proposé par le collectif s’Habiter et la Villa Brignac. +33 4 94 62 45 44 dernière mise à jour : 2021-09-23 par

La Villa Brignac 1363 av. Jean Monnet
Ollioules