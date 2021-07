Dîner-débat au cours d’un voyage dans le temps Restaurant le Boeuf Marin – la Tour de Ciron, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Carmaux.

Dîner-débat au cours d’un voyage dans le temps

Restaurant le Boeuf Marin – la Tour de Ciron, le vendredi 17 septembre à 20:00

La gastronomie est-elle un art évolutif ou la cuisine est-elle à jamais quelque chose de figée et d’immuable ? Tous les plats que l’on sert aujourd’hui ne sont-ils pas que des évolutions de recettes et de découvertes faites à travers les siècles? Acceptez l’invitation d’un aristocrate mondain du début XIXème siècle à venir découvrir la cuisine telle que présentée lors des dîners mondains de son siècle et celle de son homologue du XXIème siècle. Le tout dans un cadre historique et sous la houlette du chef Eric Tubeuf. Quelle sera votre préférence ? Le début du XXème ou du XXIème siècle ? Vous aurez toute liberté de marquer votre choix en venant costumé et de participer aux débats sur les innovations culinaires depuis un siècle. Un moment pour savourer, observer et échanger. .

Prix du repas : 28 €/personne. Réservation obligatoire avant le 08 septembre 2021

Restaurant le Boeuf Marin – la Tour de Ciron 32 Avenue Bouloc Torcatis, 81400 Carmaux Carmaux Tarn



