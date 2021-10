Dîner Caritatif le 29 Novembre 2021 Lycée Hôtelier de Marseille Bonneveine, 29 novembre 2021, Marseille.

**Le Sans Fourchette® by Mémoire et Santé** est heureux de vous convier à participer à son dîner Caritatif le 29 Novembre 2021 ( 19H00 ) au Lycée Hôtelier Bonneveine, 114 avenue André Zenatti, 13009 Marseille. Ce dîner est l’occasion de partager un repas gastronomique « sans fourchette » préparé par les élèves de 1ère Bac Pro du lycée hôtelier, sous le parrainage du Chef Guillaume SOURRIEU chef du Restaurant l’Epuisette 1 étoile,Guide Michelin Marseille. Pour mieux découvrir l’association Mémoire et Santé et Le Sans Fourchette®, une conférence introduira ce Dîner Gastronomique Caritatif. Lycée Hôtelier de Marseille Bonneveine 114 Avenue André Zénatti, 13008 Marseille – Prix du Dîner : 40 € par Personne Les dons* récoltés à cette soirée seront reversés à l’Association Mémoire & Santé reconnue d’intérêt général

