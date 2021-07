Dinard Dinard Dinard, Ille-et-Vilaine Dinard Off Course Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Dinard Off Course Dinard, 28 août 2021-28 août 2021, Dinard. Dinard Off Course 2021-08-28 – 2021-08-28 Départ plage de l’Écluse 4 Boulevard du Président Wilson

Dinard Ille-et-Vilaine Le samedi 28 août 2021, la Ville de Dinard propose un challenge urbain sportif pour découvrir de manière originale son patrimoine historique et culturel. Cet évènement est organisé avec le concours de l’Athlétique Côte d’Emeraude et de Dinard Running, en partenariat avec Sport 2000 et la Plomberie C.Collet. Ce challenge se compose de 3 circuits afin de permettre à tous de participer à ce moment festif et convivial, en famille ou entre amis. Deux parcours sont proposés pour les coureurs débutants et amateurs : il n’y a pas de concurrence entre les participants, chacun peut aller à son propre rythme et ainsi alterner entre course et marche. Départ à 17 h:

La petite boucle : Parcours de 3,5 km

Tarif : 5,70 euros

8 points de passage Départs à 18 h :

La moyenne boucle : Parcours de 6 km

Tarif : 7,80 euros

10 points de passage Pour les plus aguerris, un troisième parcours, chronométré, est proposé pour les sportifs de 16 ans ou plus :

La grande boucle : Parcours de 9,2 km

Tarif : 11 euros

15 points de passage Chaque parcours est fléché et composé de nombreux « points de passage » : institutions, jardins ou infrastructures municipales dévoileront aux participants leurs extérieurs ou leurs intérieurs… découvertes et surprises garanties ! Afin de préserver la sécurité sanitaire des coureurs, les départs sont organisés en « rolling start » (en décalé) : ils se feront par petits groupes, tous les 3 minutes, pour éviter une concentration trop importante des sportifs sur le point de départ et ainsi lutter contre la propagation de la Covid-19. Pour s’inscrire : Les inscriptions se font par l’intermédiaire du site : www.nextrun.fr Elles seront ouvertes du mercredi 12 mai au vendredi 27 août, à 15 h. Attention : une autorisation parentale devra être renseignée lors de l’inscription pour les participants mineurs. Les participants à la grande boucle doivent être en possession d’un certificat médical de moins de 1 an de « non-contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition » ou d’une licence sportive de l’année en cours. L’inscription comprend un dossard, un ravitaillement à l’arrivée, un lot, la location de la puce pour la grande boucle (pour le chronométrage). Le retrait des dossards se fera le samedi 28 août 2021 à partir de 10 h à l’entrée de la piscine, plage de l’Ecluse ou à Sport 2000 le mercredi 25 et le vendredi 27 août (rue du Cap Horn – Cap Emeraude 35730 Pleurtuit). Le samedi 28 août 2021 – Retrait de dossards à partir de 10h – Plage de l’écluse +33 2 99 16 00 00 Le samedi 28 août 2021, la Ville de Dinard propose un challenge urbain sportif pour découvrir de manière originale son patrimoine historique et culturel. Cet évènement est organisé avec le concours de l’Athlétique Côte d’Emeraude et de Dinard Running, en partenariat avec Sport 2000 et la Plomberie C.Collet. Ce challenge se compose de 3 circuits afin de permettre à tous de participer à ce moment festif et convivial, en famille ou entre amis. Deux parcours sont proposés pour les coureurs débutants et amateurs : il n’y a pas de concurrence entre les participants, chacun peut aller à son propre rythme et ainsi alterner entre course et marche. Départ à 17 h:

La petite boucle : Parcours de 3,5 km

Tarif : 5,70 euros

8 points de passage Départs à 18 h :

La moyenne boucle : Parcours de 6 km

Tarif : 7,80 euros

10 points de passage Pour les plus aguerris, un troisième parcours, chronométré, est proposé pour les sportifs de 16 ans ou plus :

La grande boucle : Parcours de 9,2 km

Tarif : 11 euros

15 points de passage Chaque parcours est fléché et composé de nombreux « points de passage » : institutions, jardins ou infrastructures municipales dévoileront aux participants leurs extérieurs ou leurs intérieurs… découvertes et surprises garanties ! Afin de préserver la sécurité sanitaire des coureurs, les départs sont organisés en « rolling start » (en décalé) : ils se feront par petits groupes, tous les 3 minutes, pour éviter une concentration trop importante des sportifs sur le point de départ et ainsi lutter contre la propagation de la Covid-19. Pour s’inscrire : Les inscriptions se font par l’intermédiaire du site : www.nextrun.fr Elles seront ouvertes du mercredi 12 mai au vendredi 27 août, à 15 h. Attention : une autorisation parentale devra être renseignée lors de l’inscription pour les participants mineurs. Les participants à la grande boucle doivent être en possession d’un certificat médical de moins de 1 an de « non-contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition » ou d’une licence sportive de l’année en cours. L’inscription comprend un dossard, un ravitaillement à l’arrivée, un lot, la location de la puce pour la grande boucle (pour le chronométrage). Le retrait des dossards se fera le samedi 28 août 2021 à partir de 10 h à l’entrée de la piscine, plage de l’Ecluse ou à Sport 2000 le mercredi 25 et le vendredi 27 août (rue du Cap Horn – Cap Emeraude 35730 Pleurtuit). Le samedi 28 août 2021 – Retrait de dossards à partir de 10h – Plage de l’écluse dernière mise à jour : 2021-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Étiquettes évènement : Autres Lieu Dinard Adresse Départ plage de l'Écluse 4 Boulevard du Président Wilson Ville Dinard lieuville 48.63543#-2.05397