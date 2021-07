Marmagne Marmagne Marmagne, Saône-et-Loire Dimanche hors les murs : « Découverte de l’agriculture à l’ancienne » Marmagne Marmagne Catégories d’évènement: Marmagne

Marmagne Saône-et-Loire Marmagne EUR Clément Borsoi est passionné par les chevaux depuis l’enfance. En 2014, il crée le Domaine Danalou, situé à Marmagne, qui combine la pratique d’une agriculture respectueuse de l’environnement et pension équestre. Le Domaine propose aussi à la vente des produits cultivés à la ferme.

Dimanche 25 juillet, Clément Borsoi, le propriétaire, va permettre aux visiteurs de découvrir sa pratique du maraîchage biologique en traction animale grâce à une démonstration avec sa jument de traie. +33 3 85 73 92 00 Clément Borsoi est passionné par les chevaux depuis l’enfance. En 2014, il crée le Domaine Danalou, situé à Marmagne, qui combine la pratique d’une agriculture respectueuse de l’environnement et pension équestre. Le Domaine propose aussi à la vente des produits cultivés à la ferme.

