Théâtre Municipal de Nevers, le dimanche 5 décembre à 17:00

Dimanche des Associations, 5 décembre au Théâtre Municipal de Nevers à 17h – Séance gratuite. En présence de Serge Avédikian « LE SCANDALE PARADJANOV » de Serge Avédikian (France – 2015 – 1h35 avec Serge Avédikian, Yuliya Peresild, Karen Badalov) Une évocation de la vie mouvementée de Sergei Paradjanov, réalisateur soviétique d’avant-garde, à la fois poète, plasticien et touche-à-tout opposé à toute forme d’autorité. Auteur de films cultes, dont Les Chevaux de feu et Sayat Nova. Son anticonformisme et son désir d’indépendance, dans un pays qui refuse les artistes déviants, lui valent cinq années d’emprisonnement dans les geôles soviétiques. S’il en ressort meurtri, Paradjanov conserve pour autant son indéfectible sens de l’humour, son excentrisme et surtout sa passion pour l’art et la beauté. Un hommage joyeux et insolent.

Gratuit

En présence du réalisateur : « LE SCANDALE PARADJANOV » de Serge Avédikian

Théâtre Municipal de Nevers Place des Reines de Pologne, 58000 Nevers Nevers Nièvre



2021-12-05T17:00:00 2021-12-05T19:30:00