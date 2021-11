Grignan Grignan Drôme, Grignan Dimanche de l’Avent « Bienvenue chez Doris » Grignan Grignan Catégories d’évènement: Drôme

Dimanche de l'Avent « Bienvenue chez Doris » Grignan, 5 décembre 2021

2021-12-05 10:30:00 10:30:00 – 2021-12-05 15:00:00 15:00:00

Grignan Drôme EUR 2 5 L’Equipe de Grignan-Décembre en Fête vous convie chez Doris, qui nous ouvre ses portes, pour un « Noël entre Louisiane et Provence ». Un moment d’échange et de convivialité dans une ambiance sympathique et intimiste. Sur place, petite Boutique de Noël. grignan.decembreenfete@gmail.com +33 6 30 40 06 97 Grignan

