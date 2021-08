Dimanche danse Chambray-lès-Tours, 26 septembre 2021, Chambray-lès-Tours.

Dimanche danse 2021-09-26 15:00:00 – 2021-09-26 17:00:00

Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Le service culturel imagine un concept inédit « atypique » dans l’espace public avec la complicité du chorégraphe Abderzak Houmi de la compagnie X-PRESS.

Dans le centre bourg, de la danse contemporaine au sol, avec les danseurs de la compagnie X-PRESS, ceux de l’école de danse OMBRES de Chambray, les danseurs en herbe des établissements scolaires, de la danse en l’air avec la participation de la compagnie A FLEUR D’AIRS… le mouvement de la musique sur le bout des doigts et des lèvres, le son d’une balade joyeuse, dans les airs avec le quintette de cuivres « Rospectlv », musiques anciennes et contemporaines se rencontrent les couleurs s’entremêlent dans la poésie des décors imaginés par les plasticiennes de la ville Agnès BILLARD et Stéphanie LETESSIER.

Envie de bouger, de partager, de danser.

+33 2 47 48 45 82 https://www.ville-chambray-les-tours.fr/agenda/

