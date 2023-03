La Tour de Pâques Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

La Tour de Pâques, 8 avril 2023, Dijon

Côte-dOr . 8.5 8.5 EUR Le lapin de Pâques va se donner bien du mal cette année. A la demande de notre bon Duc Philippe le Bon, le lapin doit coordonner la livraison des chocolats au sommet de la Tour Philippe le Bon et un atelier créatif de masques de Pâques. Tout cela au rythme du tintement de notre belle ville aux 100 clochers : Dijon ! L’Office de Tourisme de Dijon Métropole a donc décidé d’encourager ses petits visiteurs à grimper les 316 marches de la Tour Philippe le bon en leur remettant des douceurs. Au sommet, leurs parents seront conquis par la vue et les enfants repartiront avec un petit paquet de chocolats et gourmandises locales. Mais avant cela, il faudra présenter au lapin le plus chouette des masques de Pâques qu’ils auront créés de toutes pièces en compagnie de notre équipe d’accueil. Le week end de Pâques sera créatif à Dijon, et gourmand ! Cette visite comprend une montée de la tour Philippe le Bon, l’atelier création de masques de Pâques et un sachet de chocolats pour les enfants. « Dans le cadre du plan Vigipirate et par raison de sécurité, aucun effet personnel ne pourra être conservé à l’accueil ou au pied de la tour Philippe Le Bon (bagages, poussette, etc…).

info@otdijon.com +33 3 80 44 11 44

