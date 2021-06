Digital Days Centre culturel Château Palmer, 2 octobre 2021-2 octobre 2021, Cenon.

du samedi 2 octobre au vendredi 29 octobre à Centre culturel Château Palmer

Les « Digital Days », organisés par l'[association Unisphères](https://www.facebook.com/assounispheres/) sont un espace de rencontres intergénérationnelles, de pratiques et de sensibilisation autour des cultures numérique au cœur des Quartiers de la Ville de Cenon pour petits et grands. Cinq jours ponctués de rencontres, cafés débat, ateliers, escape Game et jeux. **Samedi 2 octobre, à la ludo-médiathèque J.Rivière** —————————————————– ### Atelier Tables Tactiles MAO de 17h à 19h Atelier de Musique Assistée par Ordinateur, création musicale d’un nouveau genre. ### Pique-nique musical, de 19h à 20h ### Spectacle vivant « Conte et arts numériques «Titou et la montagne bleue», de 20h à 21h _Plongez dans l’univers du conte « Titou et la Montagne Bleue », un spectacle vivant immersif et familial signé par Chara. Dans cette nouvelle forme narrative, le conte est augmenté par des techniques numériques utilisant son, images et vidéo afin de proposer aux petits comme aux plus grands une expérience unique._ **Vendredi 22 octobre, cour rue Colette:** —————————————— ### Stand de prévention et d’information autour des réseaux sociaux,17h-20h _Stand de prévention et sensibilisation autour de l’utilisation des réseaux sociaux avec des jeunes ambassadeurs du projet « Touche pas à mon profil», des éducateurs de l’AJHaG Lormont et des médiatrices Unisphères_ ### Atelier interactif Game floor & Wall nocturne,18h30-21h30 _Soirée jeux interactifs projetés sur le sol et sur les murs au pied des immeubles et repas._ **Samedi 23 octobre, château Palmer** ————————————- ### Escape Game, 14h-18h Un blackout numérique menace la ville, seule la découverte du code de protection permettra de rétablir la situation. _En équipe de 6 à 8 joueurs._ ### Espace immersif découverte et pratique &ateliers de cultures numériques,10-18h * Interactive Digital Music _Pour créer des objets et piloter différemment les instruments de musique_ * Interactive Game Floor & Wall _Des jeux interactifs projetés sur le sol et sur les murs_ * Interactive Virtuel Graffiti _Graffer à l’aide d’une bombe numérique._ * Interactive Facial Capture _Animer son avatar et comprendre les processus._ * Atelier dessin 3D interactif casque VR _Créer votre univers 3D_ * Casque de Réalité Virtuelle _Découvrir et tester des jeux et des visites culturelles virtuelles._ * Oculus GO _Découvrir la VR par le jeu, via un dispositif de Réalité Virtuelle._ * Table tactile MAO _Créer de la Musique avec une Table Tactile Interactive._ **Mercredi 27 octobre , Château Palmer** —————————————- ### Café débat connecté «Jeux vidéo & diversité» 18h30 _Temps d’échanges et de réflexions autour de la thématique des jeux vidéo à travers le prisme du genre et des diversités : représentation des personnages féminins et masculins dans les univers imaginaires des jeux vidéo, questionnement autour des diversités dans l’industrie du jeu et cyberharcèlement sexiste. Quels sont les impacts de l’utilisation des jeux vidéo dans la construction identitaire des filles et garçons ? Quelles sont les alternatives aux représentations stéréotypées Le café débat connecté sera animé par les membres de l’équipe d’Unisphères et accueillera différent.e.s intervenant.e.s extérieur.e.s qui apporteront leur expertise et partageront leurs expériences_. **Vendredi 29 octobre , Espace Simone Signoret** ———————————————— ### Performance artistique « This moment » 20h _À travers la Performance « This Moment », l’artiste Kamel Ghabte et la danseuse chorégraphe Marion Renoux explorent la musicalité du corps et la question de l’instant présent. La performance sera suivie d’un bord de scène connecté avec les artistes, ainsi que d’une expérimentation de l’outil Interactive Motion Capture par le public, sur scène._ Plus d’informations sur le site d’Unisphères [ici](https://unispheres.fr/).

Gratuit

« Digital days » est projet transversal de développement culturel, artistique et numérique pour les habitant.e.s.

Centre culturel Château Palmer Rue Aristide Briand, 33150 Cenon Cenon Gironde



