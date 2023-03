[Régate voiliers habitables] Dieppe Catégories d’Évènement: Dieppe

Seine-Maritime . Ce dimanche, pourquoi pas se rendre sur la plage et profiter d’une régate ? Organisé par le Cercle de la Voile de Dieppe, cette régate en voiliers habitables est ouverte aux propriétaires de voiliers ainsi qu’aux équipages autonomes qui souhaitent y participer.

Cette régate est l'occasion d'assister ou de participer à cette course de voiliers, de voir ces équipages s'affronter sur notre belle mer dieppoise ⛵️

+33 2 35 84 32 99

