[Atelier]Initiation au cyanotype, 14 avril 2023, Dieppe .

[Atelier]Initiation au cyanotype

3 Place Nationale Dieppe Seine-Maritime

2023-04-14 09:00:00 – 2023-04-14 12:00:00

Dieppe

Seine-Maritime

.

Ce stage propose en demi-journée ou en journée complète, un temps où l’on va privilégier la créativité, le partage, les échanges. En groupe de 5 personnes minimums et 8 personnes maximum.

Procédé ancien, par le biais duquel on obtient un tirage photographique bleu de Prusse. Cette technique a été mise au point en 1842 par le scientifique et astronome anglais John Frederick William Herschel. Anna Atkins botaniste britannique fut la première femme à l’utiliser en réalisant ses mémorables herbiers d’algues entre 1843 et 1853.

Cette technique permet de comprendre le rôle de la lumière dans la photographie sans pour autant avoir un appareil photographique. En effet, on utilise des photogrammes que l’on dispose sur les feuilles de papier préalablement préparées. Les tirages sont insolés avec des U.V ou par le soleil, l’image est ensuite révélée.

Le public (entre 5 et 8 maximum) sera invité ( enfants et / ou adultes) à réaliser une composition personnelle à partir de fleurs, herbes trouvées dans son jardin la veille, dans un espace vert aux alentours ou autres formes prédécoupées selon les thématiques abordées. Elles seront disposées sur le papier sensibilisé. La lumière fait alors apparaître, par contact, les traces des objets sur la surface sensibilisée. L’expérience se poursuit et se clôt par l’étape de la révélation de l’image. Le tirage est rincé puis séché pour être encadré.

