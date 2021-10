Dick Annegarn Auditorium, 10 novembre 2021, Villefranche-sur-Saône.

Dick Annegarn

Auditorium, le mercredi 10 novembre à 20:30

Depuis quarante ans, sa silhouette de grand blond de la chanson et son accent néerlandais ont fait entrer Dick Annegarn dans notre vie musicale. Aujourd’hui il reste ce chanteur malicieux et ironique, artiste passionné et bluesman occupant magnifiquement la scène. Seul avec sa guitare, Dick transforme ses prestations en de chaleureux et joyeux rendez-vous. Toujours créateur, ses nouvelles chansons ont l’humeur légère, elles sentent le soleil et le partage et résonnent de cordes. Les pieds bougent et le corps vibre, c’est une affaire de pulsion de vie qui se dévoile sous le sol du festival Les Guitares. Annegarn sait la valeur de la légèreté, du plaisir, de l’ivresse, parce que la paix se construit par la culture et par l’échange

Tarif 24€/21€

Chanson/ France

Auditorium 96, rue de la sous-préfecture VILLEFRANCHE Villefranche-sur-Saône Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T20:30:00 2021-11-10T22:00:00