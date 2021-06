Vanves Prieuré Sainte-Bathilde Hauts-de-Seine, Vanves Diaporama sur l’architecture du prieuré Sainte-Bathilde Prieuré Sainte-Bathilde Vanves Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Diaporama pour découvrir l’architecture du prieuré et permettre de mieux apprécier la visite.

Gratuit. En fonction de la situation sanitaire, distanciation sanitaire et port du masque obligatoire.

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

